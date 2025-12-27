Al termine della sfida di campionato tra i biancocelesti e i bianconeri ha fatto il punto il tecnico dell'Udinese: Kosta Runjaic. Le dichiarazioni integrali.
udinese
Udinese 1-1 Lazio / Runjaic in conferenza: “Pareggio risultato giusto”
La risposta che si aspettava?—
"Noi sapevamo che la partita con la Fiorentina era da dimenticare e di iniziare il focus sulla prossima partita. La Lazio è una squadra che fa male soprattutto in contropiede, questa non era una partita difficile ma abbiamo giocato bene. Il pareggio è un risultato giusto. Abbiamo rischiato di perdere, ma la fortuna era dalla nostra parte".
La scelta di Padelli?—
"Ne abbiamo parlato dopo Firenze e lo abbiamo fatto per dare anche un impulso al team. Ho scelto la stessa squadra che ha vinto contro il Napoli ed ho preferito Padelli perché è un leader e da lui ci aspettavamo calma sul campo che era fondamentale. Adesso pensiamo a cosa fare il prossimo match".
