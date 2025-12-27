Udinese 1-1 Lazio | Sarri non parla, è silenzio stampa: ecco il motivo

I biancocelesti di Maurizio Sarri dopo il pareggio nel corso dell'ultimo istante della sfida odierna con l'Udinese di mister Kosta Runjaic non ci stanno ed hanno preso una decisione più che chiara: il silenzio stampa. Il motivo che ha portato a questa decisione? Il fallo di mano messo a referto da Keinan Davis nella rete che ha portato al pareggio praticamente a tempo scaduto.
I biancocelesti hanno deciso in maniera chiara e dopo questa sfida di campionato non parleranno e non diranno la loro. Ecco perché
Una decisione chiara che vuole dare credito ad un team che già aveva optato per questa scelta nel corso di questa stagione (dopo la sfida a San Siro contro i rossoneri di Milano). Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul match. Ecco tutti i voti assegnati, le pagelle di Udinese-Lazio <<<
