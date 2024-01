Udinese-Lazio 1-2 / Sarri nel post partita: “Vinto meritatamente…”

Ecco le dichiarazioni di Maurizio Sarri alla fine della sfida tra l'Udinese e la Lazio valida per la vittoria finale di giornata

I biancocelesti si godono una vittoria che vale davvero tantissimo. Solo tre i punti adesso che separano la squadra dalla Champions League. Ecco le dichiarazioni di Maurizio Sarri.

Una partita che è stata una battaglia, conferma? — "Una partita difficile, perché è venuta fuori una partita sporca su un terreno non ideale e contro una squadra molto più fisica e precisa di noi. Sono contento che abbiamo reagito a queste situazioni, siamo stati sempre in partita. Anche dopo l'1 a 1 non abbiamo mollato e vinto meritatamente, anche perché non abbiamo concesso quasi niente".

Un aumento della mentalità e caratteriale? — "Sia dal punto di vista della mentalità che da quello caratteriale siamo ancora una squadra che deve lavorare, ma se vado a vedere l'ultimo mese di lavoro è davvero tanta roba. Bisogna comunque che la nostra attenzione definitiva aumenti".

Un punto di vista su Rovella? — "Lui secondo me fa molto meglio la fase difensiva che quella di impostazione. Non dimentichiamo che è un ragazzo che ha ancora dei margini di crescita che sono davvero ampi. In fase difensiva invece devo dire che mi ha davvero sorpreso sotto tutti i punti di vista".

Il cambio di Kamada? — "Kamada molto semplicemente era già ammonito e in una partita così difficile e maschia ho preferito cambiare e di conseguenza dare fiducia a Vecino che poi ci ha premiato, perché è entrato benissimo in campo".

Luis Alberto e Immobile tornano per il derby? — "Allora difficile fare i calcoli adesso, inizierò a vedere da domani. Al momento è quasi impossibile vedere in campo tutti e due, ma c'è qualche possibilità solo per Luis Alberto. Immobile siamo già sicuri che questo mercoledì non potrà dire la sua sul campo da gioco".

