Udinese-Lazio / Il top ed il flop dell’incontro: ecco chi sale e chi scende

Da qualche minuto è terminata la sfida di campionato tra l'Udinese e i biancocelesti di Marco Baroni. Una partita di primissimo livello che ha fatto davvero divertire anche tutti i tifosi neutrali. Noi non possiamo fare altro che andare a vedere il top ed il flop di giornata per capire chi scende e chi sale dopo i 90 minuti odierni.

IL TOP

Oggi è uno solo il top, anche se diversi giocatori hanno messo a referto una partita di primissimo livello. Note di merito per Bijol, Perez e Lucca ma la prestazione di Florian Thauvin è totalmente al di fuori di ogni tipo di senso. Un calciatore che arriva e quest'anno ha intenzione di demolire la Serie A. L'assist per Lorenzo Lucca è un colpo di genio che raramente si vedono sul campo da gioco. La seconda rete è una giocata di una qualità che in pochissimi hanno. So che sembra quasi una ripetizione, ma trovare le parole per questo fenomeno è davvero difficile.