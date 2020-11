Lazio-Udinese, classifica a confronto. Per i friulani difesa di ferro ma attacco sterile

L’Udinese di Gotti affronta domani la Lazio di Inzaghi nel lunch match delle 12:30. I bianconeri in cerca di punti per allontanare definitivamente la zona retrocessione, mentre i biancocelesti vogliono vincere per restare agganciati al treno delle prime 4. Ad oggi sono 7 i punti di differenza tra friulani e laziali, con la squadra biancoceleste che ha collezionato 14 punti, mentre i bianconeri 7. Il club di Lotito ha messo insieme sino ad oggi 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il club di Pozzo invece ha infilato 2 vittorie, 1 pareggio e ben 5 sconfitte. L’Udinese combatte con il problema del gol, infatti la squadra di Gotti ha segnato solo 7 reti, ed è il peggior attacco della Serie A dopo il Crotone. Invidiabile invece il numero dei gol subiti, solo 11 per i friulani, che fanno della difesa la loro arma migliore, mentre i biancocelesti ne hanno subiti 13.