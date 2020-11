Lazio-Udinese, i bianconeri espugnano l’Olimpico dopo sei anni

Nonostante le assenze, l’Udinese ottiene un successo fondamentale in trasferta allo stadio Olimpico contro la Lazio. Al 4’ Musso devia di piede un tentativo insidioso da parte di Correa, al 15’ Cataldi ci prova dalla distanza senza risultato. L’Udinese è ben messa in campo e non mostra di soffrire l’avversario anzi fraseggia con buone iniziative. I friulani al 18’ passano in vantaggio: Pereyra si libera in area e serve Arslan che con un diagonale supera Strakosha, segnando il suo primo gol in bianconero. I biancocelesti accusano il colpo e l’Udinese va più volte vicina al raddoppio, prima con Samir neutralizzato da Strakosha, poi con Forestieri che di testa non inquadra la porta. Ci prova anche Pussetto che al secondo tentativo, in pieno recupero su assist di De Paul segna il 2-0. Simone Inzaghi al rientro in campo opera tre cambi (Lucas Leiva, Akpa Akrpro, Marusic) per cercare di ribaltare la partita, l’Udinese conferma l’undici iniziale. La Lazio si rende subito pericolosa con Lucas Leiva che al 62’ sfiora il gol, trovando una grande risposta di Musso. A metà della ripresa Forestieri all’interno dell’area di destro sigla il 3-0 per i bianconeri. La partita sembra chiusa ma Jajalo con un retropassaggio azzardato innesca Immobile, che entrato in area, viene atterrato da Musso. L’arbitro Aureliano assegna il rigore che viene trasformato dallo stesso Immobile per il definitivo 1-3, che resterà tale nonostante il forcing finale della Lazio. Questo successo lancia l’Udinese verso l’impegno di domenica in casa contro l’Atalanta.