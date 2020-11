Lazio – Udinese, Immobile: un gol da dedicare a Maradona

Stando a quanto riporta lalaziosiamonoi.it, Immobile ha parlato dei due capocannonieri del campionato: “Studio Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, loro mi hanno dato grandi stimoli”. Nel match delle 12:30 contro l’Udinese, l’attaccante di Torre Annunziata potrebbe ridurre il distacco di gol nella classifica dei marcatori. CR7 è fermo a 8 reti e nel match giocato dalla Juventus contro il Benevento, neanche era convocato, mentre Ibra è in vetta a quota 10 gol, anche se infortunato. Immobile si augura di condurre la Lazio alla vittoria, esattamente come accaduto contro il Crotone e come successo in Champions League con lo Zenit, dove aveva trovato il gol in entrambe le circostanze. Segnare oggi avrebbe un significato molto particolare, poiché il gol sarebbe dedicato a Diego Armando Maradona. Un vero bomber di razza come Ciro, non vorrà assolutamente mancare l’appuntamento con il gol, specialmente dal momento in cui affronterà la squadra alla quale ha segnato di più in carriera. L’attaccante laziale infatti, ha punito 8 volte il club friulano in 10 match disputati in Serie A, mentre sono 6 le reti in 8 gare da quando veste la maglia della Lazio.