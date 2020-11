Lazio-Udinese, le probabili formazioni. Gotti si affida a De Paul e Pereyra nel suo 3-5-2

Alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico, l’Udinese affronterà la Lazio in trasferta per la nona giornata di Serie A. Luca Gotti deve fare i conti con le assenze di Wallace e Coulibaly e dovrebbe schierare il 3-5-2. In porta confermato Musso, la difesa sarà composta da Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo rischia il solo Zeegelaar su concorrenza di Ouwejan, sicuri infatti del posto Stryger Larsen, De Paul, Arslan e Pereyra. Nel tandem offensivo Okaka sarà affiancato da Pussetto. La Lazio di Inzaghi si presenterà per la partita di campionato con il recuperato Strakosha in porta, la mediana dovrebbe essere composta da Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, mentre sulle fasce agiranno Fares e Lazzari. In attacco Correa in coppia con Immobile. Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2) : Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Okaka, Pussetto.

LAZIO (3-5-2) : Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.