Lazio-Udinese, Poli: “Gara difficile contro i bianconeri, non hanno nulla da perdere”

Domani alle ore 12:30 l’Udinese farà visita alla Lazio allo stadio Olimpico. I friulani in cerca di punti per migliorare la classifica incontrano la squadra di Inzaghi carica dopo il successo in Champions League contro lo Zenit. L’ex calciatore della squadra biancoceleste, Fabio Poli ha parlato della gara di domani. Queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sarà una partita difficile contro l’Udinese che affronterà i biancocelesti pensando di non avere nulla da perdere. Sarà fondamentale rimanere concentrati”.