Lazio-Udinese | Il top e il flop del match: e voi, che ne pensate?

Non si può chiedere ad un giocatore di segnare ogni volta però la squadra ha giocato talmente bene che la prestazione di Beto non è passata inosservata. Stiamo riscontrando una grande difficoltà nel trovare il top del match. Success ha giocato una partita da applausi. Faceva risalire la squadra in maniera impeccabile e ha messo diverse volte i suoi compagni soli davanti a Provedel. Per non parlare di Silvestri che in mezzo ai pali continua ad essere una garanzia. Bene anche Pereyra che, però, si è divorato un gol clamoroso, complice una grande parata del portiere biancoceleste. Molto bene anche Deulofeu che ha sfiorato il gol almeno in 2 occasioni.