Notizie Udinese | Le 5 cessioni più costose della storia

La cessione di Destiny Udogie agli Spurs allenati da Antonio Conte è solo l'ultima in ordine cronologico. L'Udinese si è sempre contraddistinta nel saper far fruttare i propri talenti, arrivando ad ottenere cifre importanti per giocatori scovati e acquistati a poco. Scopriamo la classifica delle top 5 cessioni nella storia dei friulani:

Al quinto posto troviamo proprio Destiny Udogie. Il laterale classe '02 è arrivato in Friuli lo scorso anno per appena 4 milioni di euro dall'Hellas Verona. La scorsa stagione, sotto gli ordini di Cioffi, è stato capace di realizzare 5 gol in 35 presenze, dimostrandosi uno dei laterali più forti del campionato. Numeri da capogiro che gli sono valsi prima la chiamata in Nazionale del CT Roberto Mancini, poi la chiamata della Premier League, dove si è trasferito per un totale di circa 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Per fortuna dei tifosi friulani, Udogie resterà in prestito a Udine un altro anno, con la speranza che cresca ancora di più e aiuti la squadra a togliersi qualche soddisfazione.Ma conosciamo le altre posizioni <<<