Le designazioni arbitrali: Udinese-Napoli affidata a Pasqua

UDINE – Continua a non trovare la vittoria l’Udinese di Luca Gotti, che nella sfida di ieri ha pareggiato per 2-2 al Dall’Ara contro il Bologna di Siniša Mihajlović. Una partita esaltante, chiusa al 92′ con il pareggio di Tolgay Arslan, ma che ha lasciato l’amaro in bocca ad entrambe le squadre. L’ultima volta che i friulani hanno conquistato i tre punti è stato a fine novembre, nella bellissima vittoria in trasferta a Roma contro la Lazio. Adesso, i bianconeri ci riproveranno domenica alle 15:00 alla Dacia Arena, dove però affronteranno un avversario molto scomodo. Infatti, ad Udine arriverà il Napoli di Rino Gattuso, desideroso di riscatto dopo la sconfitta interna subita in rimonta contro lo Spezia.

Dunque, sarà una partita molto importante per entrambe le squadre, che lotteranno sicuramente per aggiudicarsi i tre punti. Nella giornata di oggi, inoltre, sono uscite le designazioni arbitrali per le partite della 17esima giornata del campionato di Serie A: Udinese-Napoli è stata affidata all’arbitro Fabrizio Pasqua. Il direttore di gara, classe 1982, è della sezione di Tivoli, ma è nativo di Nocera Inferiore. Ha esordito nella massima serie del calcio italiano nel 2013, arbitrando la sfida tra Catania e Pescara allo stadio Massimino.

L’arbitro Pasqua sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Pasquale De Meo e Matteo Bottegoni, mentre il quarto uomo sarà il signor Livio Marinelli, sempre della sezione di Tivoli. Al controllo del VAR ci sarà il signor Luigi Nasca della sezione di Bari, mentre l’assistente al VAR sarà il signor Alessio Tolfo della sezione di Pordenone. Questa, dunque, la squadra arbitrale che dirigerà la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Napoli, valevole per la 17esima giornata di campionato. I friulani tenteranno di fermare gli azzurri e di conquistare, dopo quasi due mesi, i tanti desiderati tre punti, per ripartire nella loro stagione.