Il match tra Udinese e Palermo è alle porte. Mister Kosta Runjaic si affida a Zaniolo per il reparto offensivo dando chance ad un buon turnover. Sulla fascia destra giocherà anche Zanoli.
Udinese-Palermo | Runjaic sceglie Zaniolo! Le formazioni ufficiali
Manca meno di un’ora al calcio di inizio tra Udinese e Palermo che si sfideranno per il passaggio agli ottavi di finale: le ufficiali
Udinese 3-5-2
Sava; Palma, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Buksa.
Palermo 3-4-2-1
Joronen; Pierozzi, Peda, Veroli; Gyasi, Gomes, Blin, Giovane; Le Douaron, Vasic; Corona.
