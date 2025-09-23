mondoudinese udinese news udinese Udinese-Palermo | Runjaic sceglie Zaniolo! Le formazioni ufficiali

Udinese-Palermo | Runjaic sceglie Zaniolo! Le formazioni ufficiali

Manca meno di un’ora al calcio di inizio tra Udinese e Palermo che si sfideranno per il passaggio agli ottavi di finale: le ufficiali
Il match tra Udinese e Palermo è alle porte. Mister Kosta Runjaic si affida a Zaniolo per il reparto offensivo dando chance ad un buon turnover. Sulla fascia destra giocherà anche Zanoli.

Udinese 3-5-2

Sava; Palma, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Buksa.

Palermo 3-4-2-1

Joronen; Pierozzi, Peda, Veroli; Gyasi, Gomes, Blin, Giovane; Le Douaron, Vasic; Corona.

