Runjaic ha deciso la formazione ufficiale dell’Udinese per affrontare la Cremonese allo stadio Zini. Ecco gli undici titolari:
mondoudinese udinese news udinese Cremonese-Udinese | Vardy c’è! Runjaic sceglie Bayo: le ufficiali
udinese
Cremonese-Udinese | Vardy c’è! Runjaic sceglie Bayo: le ufficiali
Manca sempre meno al calcio d’inizio che vedrà la Cremonese affrontare l’Udinese nel posticipo di Serie A: le ufficiali
Udinese 3-5-2—
Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Bayo.
Cremonese 3-5-2—
Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
© RIPRODUZIONE RISERVATA