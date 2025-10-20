mondoudinese udinese news udinese Cremonese-Udinese | Vardy c’è! Runjaic sceglie Bayo: le ufficiali

Manca sempre meno al calcio d’inizio che vedrà la Cremonese affrontare l’Udinese nel posticipo di Serie A: le ufficiali
Lorenzo Focolari 

Runjaic ha deciso la formazione ufficiale dell’Udinese per affrontare la Cremonese allo stadio Zini. Ecco gli undici titolari:

Udinese 3-5-2

Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Bayo.

Cremonese 3-5-2

Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

