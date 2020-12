Le pagelle di Kevin Lasagna: voti alti per un ingresso devastante

UDINE – L’Udinese riesce ad evitare un’altra sconfitta in campionato grazie al pareggio fuori casa contro il Cagliari. L’eroe della giornata per la squadra di Luca Gotti è stato il numero 15 Kevin Lasagna, partito dalla panchina. L’attaccante friulano, infatti, ha siglato la rete dell’1-1 che ha sventato l’incubo dei 0 punti. Per questo, nei vari quotidiani di oggi, sono stati dati dei voti alti per il giocatore dell’Udinese, che ha avuto un ingresso in campo devastante. Ecco le pagelle di Kevin Lasagna:

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

TuttoSport 7

Corriere della Sera 7