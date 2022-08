Udinese-Salernitana | Le parole nel post-partita di Sottil: “Rosso discutibile”

Sottil ha esordito parlando del punto guadagnato in dieci uomini, dopo l'espulsione nel primo tempo di Perez: "Ma per come si era messa la partita assolutamente si, questo è un punto guadagnato. C'è il rammarico per un'espulsione molto discutibile. Con Aureliano ci siamo confrontati e mi ha spiegato di aver valutato il fallo come pericoloso. Io penso che l'intervento è si veemente ma accentuato dall'impeto della corsa. Secondo me non è un fallo pericoloso. Da lì la gara si è messa in salita, ma nel secondo tempo la squadra è stata molto ordinata e ha fatto la partita. Ho cambiato sistema di gioco e la squadra ha coperto bene gli spazi, avendo anche alcune chance in ripartenza. Abbiamo rischiato davvero poco in 10. Questo è un grande gruppo. Ci teniamo il punto e andiamo avanti. Quando non puoi vincere l'importante è sempre non perdere. Ora giorno di riposo e poi testa al Monza". Ecco le parole di Sottil su Bijol <<<