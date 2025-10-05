mondoudinese udinese news udinese Udinese-Cagliari | Borrelli e il goal a Udine: le parole nel post partita

Udinese-Cagliari | Borrelli e il goal a Udine: le parole nel post partita

L'attaccante del Cagliari ha rilasciato delle dichiarazioni sulla gara e sul goal che è valso il pareggio ai sardi
Finisce in parità 1-1 la partita tra Udinese e Cagliari. Ecco le dichiarazioni di Gennaro Borrelli durante la conferenza stampa dopo il match.

Complimenti per il tuo gol e per la dedica a Belotti.

"È stata un'esperienza che non riesco a descrivere, ho rivissuto il lungo percorso che ho fatto nella mia carriera. Abbiamo voluto dedicare il gol a Belotti perché ci dispiace moltissimo per lui; sentivo fosse giusto farlo: saremo al suo fianco il più possibile".

Senti più pressione adesso?

"Affronto tutto con tranquillità; le pressioni esistono sempre. Faccio del mio meglio, sono certo che il duro lavoro porta risultati".

Com'è andato il confronto con i difensori? Quali sono i tuoi obiettivi?

"L'Udinese è una delle formazioni più fisiche e abbiamo dovuto adattarci a un gioco complicato. Non mi imposto limiti, proseguo con questa mentalità".

