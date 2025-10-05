Udinese-Cagliari | Borrelli e il goal a Udine: le parole nel post partita

L'attaccante del Cagliari ha rilasciato delle dichiarazioni sulla gara e sul goal che è valso il pareggio ai sardi

"È stata un'esperienza che non riesco a descrivere, ho rivissuto il lungo percorso che ho fatto nella mia carriera. Abbiamo voluto dedicare il gol a Belotti perché ci dispiace moltissimo per lui; sentivo fosse giusto farlo: saremo al suo fianco il più possibile".