Alla vigilia del match tra Cremonese e Udinese, il Corriere dello Sport presenta le formazioni probabili per la partita di domani sera allo Zini:
Udinese – Fascia sinistra da rifare! Le probabili alla vigilia
Mister Runjaic ha dei dubbi da sciogliere sulla formazione da schierare: a sinistra Kamara e Zemura si contendono la maglia
CREMONESE 3-5-2—
Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Sarmiento, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
In panchina: 16 Silvestri, 69 Nava, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 30 Faye, 55 Folino, 7 Zerbin, 27 Vandeputte, 33 Grassi, 48 Lordkipanidze, 11 Johnsen, 20 Vazquez, 99 Sanabria.
UDINESE 3-5-2—
Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Zaniolo. Allenatore: Runjaic.
In panchina: 90 Sava, 93 Padelli, 16 Palma, 13 Bertola, 11 Kamara, 6 Zarraga, 38 Miller, 4 Lovric, 32 Ekkelenkamp, 19 Ehizibue, 77 Rui Modesto, 7 Gueye, 15 Bayo, 18 Buksa.
