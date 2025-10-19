mondoudinese udinese news udinese Udinese – Fascia sinistra da rifare! Le probabili alla vigilia

udinese

Udinese – Fascia sinistra da rifare! Le probabili alla vigilia

Udinese – Fascia sinistra da rifare! Le probabili alla vigilia - immagine 1
Mister Runjaic ha dei dubbi da sciogliere sulla formazione da schierare: a sinistra Kamara e Zemura si contendono la maglia
Lorenzo Focolari Redattore 

Alla vigilia del match tra Cremonese e Udinese, il Corriere dello Sport presenta le formazioni probabili per la partita di domani sera allo Zini:

CREMONESE 3-5-2

—  

Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Sarmiento, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

In panchina: 16 Silvestri, 69 Nava, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 30 Faye, 55 Folino, 7 Zerbin, 27 Vandeputte, 33 Grassi, 48 Lordkipanidze, 11 Johnsen, 20 Vazquez, 99 Sanabria.

UDINESE 3-5-2

—  

Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Zaniolo. Allenatore: Runjaic.

In panchina: 90 Sava, 93 Padelli, 16 Palma, 13 Bertola, 11 Kamara, 6 Zarraga, 38 Miller, 4 Lovric, 32 Ekkelenkamp, 19 Ehizibue, 77 Rui Modesto, 7 Gueye, 15 Bayo, 18 Buksa.

Le ultime di mercato: Solet, addio a gennaio? Ecco la richiesta dei Pozzo <<<

Leggi anche
News Udinese – Dubbi per Runjaic! Tre ballottaggi contro la Cremonese
Notizie Udinese – Dove vedere la partita contro la Cremonese: i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA