UDINE – Siamo alla vigilia del ritorno in campo dell’Udinese, che domani sera alle 20:45 affronterà allo stadio Marassi di Genova la Sampdoria. La gara sarà valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. I blucerchiati, la momento, sono all’11° posto in classifica con 20 punti, solamente 4 in più dei friulani, attualmente al 15° posto, che tuttavia devono ancora recuperare la sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Questa partita, dunque, sarà importante per entrambe le squadre, decise a rilanciarsi nella competizione e ad allontanarsi sempre di più dalle zone basse della classifica. Inoltre, i bianconeri vorranno in ogni modo conquistare i tre punti, che mancano ormai da troppo tempo.

Infatti, l’ultima volta che l’Udinese ha vinto in campionato è stato il 12 dicembre 2020, nel 3-2 inflitto fuori casa al Torino di Marco Giampaolo. Dopodiché, sono arrivati 3 pareggi e 3 sconfitte, l’ultima contro il Napoli alla Dacia Arena. La partita di Marassi, dunque, avrà un significato molto importante per i friulani e, soprattutto, per il loro allenatore Luca Gotti, la cui panchina al momento è parecchio traballante. Il tecnico, pertanto, è deciso a fare bene domani e sta valutando la sua squadra per far giocare la migliore formazione possibile, anche se dovrà fare a meno di diversi uomini. Il problema, infatti, sembra essere soprattutto in attacco, dove al momento appare in condizione solamente Kevin Lasagna, autore del momento 1-1 nell’ultima gara contro i partenopei. In queste ore, quindi, il tecnico bianconero e il suo collega Claudio Ranieri stanno valutando le scelte per i possibili 22 giocatori che scenderanno in campo.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Sampdoria-Udinese:

SAMPDORIA (4-4-1-1) – Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Damsgaard; Verre; Keita Balde. All.: Ranieri.

UDINESE (3-5-1-1) – Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All.: Gotti.