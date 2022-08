Udinese-Fiorentina | Le probabili formazioni: le scelte di Sottil e Italiano

Gara di fondamentale importanza per i gigliati che a Udine cercano i tre punti dopo due pareggi di fila, arrivati contro Empoli e Napoli, con lo stesso punteggio di 0-0. Italiano non ha ancora sciolto tutte le riserve, ma la formazione dovrebbe essere quella mandata in campo domenica sera. Ci potrebbe essere qualche novità dell'ultimo minuto, soprattutto per preservare i migliori in vista della sfida di sabato contro la Vecchia Signora, rivale storica dei Viola. Ma atteniamoci all'ultimo allenamento. Solito 4-3-3 con Gollini confermato tra i pali. Davanti a sé linea a quattro composta da Dodò e Biraghi sugli esterni, mentre la coppia centrale dovrebbe essere composta dal duo Milenkovic/Igor. Le chiavi del centrocampo sono affidate ad Amrabat, migliore in campo nella sfida contro gli azzurri. Come mezz'ali sono pronti Bonaventura e l'ex dell'incontro Barak, alla seconda di fila da titolare dopo il suo arrivo e al momento in vantaggio su Maleh. In attacco agiranno Sottil e Ikonè alle spalle dell'unica punta Cabral. La presenza di Nico Gonzalez rimane ancora in forte dubbio. Ora passiamo alla formazione dei bianconeri <<<