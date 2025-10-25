mondoudinese udinese news udinese Udinese-Lecce | Ritorna Ekkelenkamp, confermato Davis: le ufficiali

Udinese-Lecce | Ritorna Ekkelenkamp, confermato Davis: le ufficiali

Udinese-Lecce | Ritorna Ekkelenkamp, confermato Davis: le ufficiali - immagine 1
Runjaic ha scelto chi scenderà in campo tra meno di un'ora al Bluenergy stadium contro il Lecce di Eusebio Di Francesco
Udinese 3-5-2

Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Zemura, Miller, Modesto. All. Runjaic .

Lecce 4-3-3

Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Helgason, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N'Dri, Banda, Kouassi, Camarda, Coulibaly, Pierret, Kaba, Maleh. All. Di Francesco.

