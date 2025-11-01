Manca sempre meno al calcio di inizio tra Udinese e Atalanta. Andiamo a vedere le scelte ufficiali dei mister Runjaic e Ivan Juric.
Udinese-Atalanta | Runjaic sceglie Buksa! Le ufficiali del match
Udinese-Atalanta | Runjaic sceglie Buksa! Le ufficiali del match
Mister Runjaic mette Buksa nell’attacco a due assieme a Zaniolo: Davis riposa per precauzione: le formazioni ufficiali
Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca.
