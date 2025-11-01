mondoudinese udinese news udinese Udinese-Atalanta | Runjaic sceglie Buksa! Le ufficiali del match

udinese

Udinese-Atalanta | Runjaic sceglie Buksa! Le ufficiali del match

Udinese-Atalanta | Runjaic sceglie Buksa! Le ufficiali del match - immagine 1
Mister Runjaic mette Buksa nell’attacco a due assieme a Zaniolo: Davis riposa per precauzione: le formazioni ufficiali
Lorenzo Focolari Redattore 

Manca sempre meno al calcio di inizio tra Udinese e Atalanta. Andiamo a vedere le scelte ufficiali dei mister Runjaic e Ivan Juric.

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca.

 

Leggi anche
Udinese-Atalanta | Runjaic contro Juric: i dati a confronto
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA