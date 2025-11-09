mondoudinese udinese news udinese Roma-Udinese | Runjaic sceglie Buksa! Out Davis: Le ufficiali

Roma-Udinese | Runjaic sceglie Buksa! Out Davis: Le ufficiali

Riposo per Davis e altra chance per Buksa che affiancherà Zaniolo nell’attacco a due contro i giallorossi di Gasperini
Lorenzo Focolari Redattore 

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Udinese, partita valida per la undicesima giornata di campionato

Roma (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Udinese (3-5-2)

Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa

