Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Udinese, partita valida per la undicesima giornata di campionato
mondoudinese udinese news udinese Roma-Udinese | Runjaic sceglie Buksa! Out Davis: Le ufficiali
udinese
Roma-Udinese | Runjaic sceglie Buksa! Out Davis: Le ufficiali
Riposo per Davis e altra chance per Buksa che affiancherà Zaniolo nell’attacco a due contro i giallorossi di Gasperini
Roma (3-4-2-1)
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
Udinese (3-5-2)
Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa
© RIPRODUZIONE RISERVATA