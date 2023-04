Lecce-Udinese / Baroni: “Una vittoria che la squadra meritava da tempo”

La formazione di Sottil perde ancora e dice addio al sogno europeo. Ecco le parole del tecnico Marco Baroni nel post partita del Via del Mare

Altra sconfitta per i bianconeri. La squadra guidata da Andrea Sottil continua il trend altalenante, sbagliando ancora l'approccio mentale alla gara. Ora bisogna fare un passo indietro e riuscire a capire cosa non ha funzionato in questo match di campionato. Andiamo a vedere tutte le ultime sulla squadra e soprattutto non possiamo perderci le parole nel post partita del tecnico avversario. Un match combattuto e pieno di insidie, sotto tutti i punti di vista. Ecco le dichiarazioni di Marco Baroni ai microfoni di Dazn.

"E' un momento che la squadra sta bene. Anche quando non arrivavano i risultati, abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con tutti.. I ragazzi si meritavano l'applauso del proprio pubblico dopo tanto tempo dove non siamo riusciti a raccogliere. Dobbiamo concludere al meglio il rush finale. La squadra è viva e presente e se la giocherà fino alla fine".

"Anche nel periodo buio c'era una costante che era la crescita delle prestazioni della squadra. Oggi abbiamo fatto una grande partita di tenuta fisica e mentale. Tutte componenti fondamentali che ci faranno crescere in futuro. Io ai ragazzi chiedo sempre di giocare come sanno. Per noi sarà un onore andare a giocare con la Juventus, perchè ogni gara è un'opportunità da cogliere al volo."

Il centrale francese — "Hjulmand? Non mi piace fare i nomi. Tutto il gruppo merita un plauso. Anche Colombo che magari oggi non ha brillato, però noi lo sosteniamo perchè è un ragazzo dalle qualità importanti. Anche chi è entrato ha fatto bene. L'Udinese sta facendo un lavoro importante. Gli auguro il meglio per il futuro". Restando in tema partita. Non perdere tutti i voti assegnati questo pomeriggio <<<