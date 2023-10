Udinese-Lecce 1-1 / Il commento dell’incontro: ora di cambiare

La squadra salentina parte molto meglio rispetto ai bianconeri. Dopo pochi minuti sono già due le grandi occasioni da gol oltre che un'ammonizione pesante per Kabasele. All'undicesimo i giallorossi ci provano anche da fuori con Gabriel Strefezza, la palla finisce di poco a lato ma l'Udinese non riesce a prendere campo. Dopo un primo quarto d'ora inguardabile, l'Udinese ci prova con due tiri da fuori di Thauvin ma su una ripartenza è Strefezza ad avere la grande occasione da gol, non sfruttata. Un Joao Ferreira disastroso regala un'altra grande occasione al Lecce, ma Kaba non ne approfitta. Nel resto della prima frazione le due squadre non creano più di tanto e il primo tempo finisce in pareggio. Ecco il commento della seconda frazione <<<