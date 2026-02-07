Lecce-Udinese | La conferenza di Runjaic: “Sostituto Davis? Vi dico…”

Il Lecce e l'Udinese si avvicinano al prossimo incontro di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic che ha preparato il match odierno.

Gara fondamentale per la continuità

"Abbiamo giocato bene lunedì iniziando bene la settimana con una grande vittoria con la Roma. Non sarà semplice nemmeno questa volta, visto che in Serie A non è mai semplice anche contro il Lecce. Vogliamo portare via al Lecce il massimo dei punti e sappiamo benissimo cosa ci aspetta domani. Loro hanno bisogno di punti salvezza e di conseguenza ci aspettiamo una partita fatta di tanti duelli. Zaniolo sta meglio rispetto a lunedì contro la Roma, non bisogna poi dimenticare che poco fa ha subito un'operazione recuperando in un tempo molto rapido. Potrebbe essere titolare, ma non per 90 minuti di gioco".