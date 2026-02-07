Il Lecce e l'Udinese si avvicinano al prossimo incontro di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic che ha preparato il match odierno.
udinese
Lecce-Udinese | La conferenza di Runjaic: “Sostituto Davis? Vi dico…”
Gara fondamentale per la continuità—
"Abbiamo giocato bene lunedì iniziando bene la settimana con una grande vittoria con la Roma. Non sarà semplice nemmeno questa volta, visto che in Serie A non è mai semplice anche contro il Lecce. Vogliamo portare via al Lecce il massimo dei punti e sappiamo benissimo cosa ci aspetta domani. Loro hanno bisogno di punti salvezza e di conseguenza ci aspettiamo una partita fatta di tanti duelli. Zaniolo sta meglio rispetto a lunedì contro la Roma, non bisogna poi dimenticare che poco fa ha subito un'operazione recuperando in un tempo molto rapido. Potrebbe essere titolare, ma non per 90 minuti di gioco".
Il punto su Buksa—
"Buksa è tornato ad allenarsi con noi, di conseguenza lo avremo in panchina nel corso della prossima sfida di campionato contro il Lecce. Anche in questo caso non ha sicuramente tutta la partita nelle gambe e ricordiamo che perdiamo Keinan Davis".
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sul doppio colpo. Affare ai danni di Milan ed Inter <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA