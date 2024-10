Udinese-Lecce | La conferenza di Runjaic: “Vittoria meritata…”

cL'Udinese conquista tre punti e vola al secondo posto (momentaneo) in classifica. Andiamo a vedere le dichiarazioni del coach Kosta Runjaic alla fine della sfida di campionato.

Il parere sulla partita

"Era una partita importante, era importante dare una risposta e trovare i tre punti davanti ai nostri tifosi. Abbiamo dimostrato di poter essere una squadra scomoda per tutti, però nel primo tempo alcune cose non mi sono piaciute, eravamo lenti nel girare il pallone e potevamo anche andare in svantaggio. Dopo siamo cresciuti".