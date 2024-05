Lecce-Udinese / Deciso l’arbitro che dirigerà il match: i precedenti

L'Udinese si prepara ai prossimi incontri. Proprio in queste ore è stato deciso il direttore di gara della partita contro i salentini

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Dopo il pareggio all'ultimo minuto contro il Napoli, la squadra di Cioffi sarà impegnata nel match salvezza contro il Lecce. Proprio in queste ore sono anche uscite le designazioni arbitrali. Ecco chi guiderà la partita tra l'Udinese e la formazione dell'ex Gotti.

A dirigere il posticipo di lunedì 13 maggio alle 18,30 è stato designato l’arbitro Davide Massa di Imperia. Avrà come assistenti Imperiale e Preti. Quarto uomo Marchetti. Al Var Di Paolo , suo assistente Serra.

Tutti i precedenti

Massa ha diretto l’Udinese in 19 occasioni per un bilancio di 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. L’ultima volta che ha incrociato l’Udinese è stato alla seconda di campionato, il 28 agosto 2023 in Salernitana-Udinese 1-1.