Lecce-Udinese / Ehizibue: “Concentrati subito sul match contro il Napoli”

Il difensore bianconero Kingsley Ehizibue ha detto la sua dopo la partita di ieri sera contro il Lecce di Marco Baroni. Una sconfitta pesante che non fa assolutamente bene sia alla classifica che al morale del team guidato da Andrea Sottil. Adesso bisogna continuare a lavorare per sperare di poter ottenere qualcosa in più in vista delle prossime giornate. L'incontro successivo sarà contro il Napoli che probabilmente si sarà laureato campione d'Italia, ma l'Udinese adesso può solamente vincere. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a leggere tutte le dichiarazioni del calciatore nigeriano al termine del match di ieri sera.

"Abbiamo perso troppe palle facili, sia io sia a livello generale". Kingsley è chiaro sin dall'inizio e sposa anche il commento del tecnico Andrea Sottil. Per entrambi il problema principale sono state le tantissime palle perse che hanno fatto la differenza alla fine dell'incontro. Bisogna continuare a lavorare e soprattutto ricordare che il campionato non è ancora terminato, di conseguenza non si può mollare come fatto ieri sera. Kingsley ha detto la sua anche in vista dei prossimi match: "Dobbiamo pensare alle prossime partite, concentrati subito per la partita con il Napoli". La partita contro gli azzurri sarà fondamentale e serve una buona prestazione davanti al proprio pubblico.

Bisogna continuare a migliorare — "Sono migliorato è vero, però anche oggi ci sono state due o tre occasioni in cui non ho difeso bene". Un Ehizibue che vuole continuare a migliorare per potersi prendere definitivamente un posto da protagonista sulla fascia destra. Non sarà facile salire di livello, ma è proprio l'ex Colonia che sta dando a tutti dimostrazione delle sue capacità. Arrivato in punta di piedi, adesso è pronto per prendersi un palcoscenico importante.