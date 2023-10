Udinese-Lecce / Le formazioni ufficiali: Sottil sorprende tutti in attacco

Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali della sfida tra l'Udinese di Andrea Sottil e il Lecce di Roberto D'Aversa

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra che deve risollevarsi a tutti i costi è attesa questo pomeriggio in casa contro un Lecce che vuole continuare a scalare la classifica. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le decisioni dei tecnici. Ecco le formazioni ufficiali di giornata.