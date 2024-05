Lecce 0-2 Udinese / Gotti a fine incontro: “Prese due reti stupide!”

"Non è una questione di replicare, perché qua c'è solo da ringraziare . Parole molto belle che lui mi ha testimoniato in tutto questo periodo. Quando il presidente ti sostiene e si crea un ottimo legame, non posso essere solo che contento. Però per quanto sono contento sotto il punto di vista contrattuale, non lo sono sotto il punto di vista del gioco e della partita giocata".

Scontento per il match odierno?

"Oggi bisognava focalizzarsi sul prossimo compito. Io sono estremamente contento per una salvezza non scontata per il Lecce e per un club molto giovane, io come tutti i ragazzi. Detto questo, però, sono decisamente amareggiato per il risultato della partita".