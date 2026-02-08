Una sfida di campionato decisamente importante con la squadra bianconera che voleva continuare a sognare sotto tutti i punti di vista. Non perdiamo un istante ed ecco il commento del match.
mondoudinese udinese news udinese Lecce 2-1 Udinese | Il commento del match: no Davis no Party
udinese
Lecce 2-1 Udinese | Il commento del match: no Davis no Party
La sfida tra l'Udinese ed il Lecce volge al termine. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli oltre che il commento della sfida
Il primo tempo
Una partita che inizia subito con un handicap abbastanza importante. Rete dopo soli sei minuti con il neo arrivato Gandelmann che è riuscito ad insinuarsi nella difesa avversaria e metterla in seria difficoltà. Da quel momento in poi inizia una rincorsa dell'Udinese che termina con il pareggio momentaneo messo a referto da Oumar Solet su tiro dagli undici metri. Passiamo al secondo tempo ed al commento della ripresa <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA