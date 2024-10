Udinese-Lecce | L’MVP Jordan Zemura: “La punizione? Il mio segreto è…”

Una partita giocata in maniera perfetta dal primo all'ultimo minuto e poi una perla su punizione che vale tre punti decisamente pesanti. Andiamo a vedere nel dettaglio le dichiarazioni post partita di un calciatore decisamente importante come Jordan Zemura , che permette all'Udinese di volare a tredici punti in classifica.

"Come squadra oggi abbiamo fatto molto bene, il nostro obiettivo era tornare alla vittoria soprattutto prima della pausa nazionali". Non è mancato il commento sulla punizione: "Ho lavorato sulle punizioni in allenamento quest'anno e anche l'anno scorso. Oggi è toccata a me ed è andata bene". Cambiando rapidamente discorso, passiamo alla pausa nazionali. Sono ben 11 i calciatori convocati <<<