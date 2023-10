Udinese-Lecce / Krstovic lancia la sfida: “Vogliamo i tre punti”

Parla il Krstovic

"L’Udinese? Una partita molto difficile. I bianconeri non sono partiti bene in campionato mentre noi sì. Sarà difficile, ma sappiamo che dobbiamo dare il massimo per riuscire a vincere ed ottenere i tre punti". Il centravanti ha poi continuato: "E’ uno scontro diretto per la salvezza, sia Udinese che Lecce vogliono la vittoria".