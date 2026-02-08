mondoudinese udinese news udinese Lecce 2-1 Udinese | La moviola del match: rigore giusto? Il giudizio

udinese

Lecce 2-1 Udinese | La moviola del match: rigore giusto? Il giudizio

Fischietto arbitro
i fischi arbitrali più contesi e confusi della sfida di campionato tra l’Udinese e Lecce. Tutti i giudizi che lasciano discutere
Lorenzo Focolari Redattore 

La sfida tra Udinese e Lecce entra nel vivo tanti fischi arbitrali che fanno discutere e di conseguenza noi non possiamo fare altro che passare a tutti i giudizi e i dubbi che sono stati risolti proprio durante la partita dal direttore di gara.

Primo tempo

—  

6’ - vantaggio per il Lecce tutto regolare, relazione che porta al goal dell’1-0

27’ - pareggio da parte dell’Udinese su calcio di rigore, giusto il fischio dettato dal direttore di gara e corretta la trasformazione di Solet.

Cambiando rapidamente discorso, ecco tutto i dettagli e le ultime che arrivano anche dal mercato. Ecco il nuovo colpo dell’Udinese, battute Inter e Milan <<<

Leggi anche
Lecce 2-1 Udinese | Il top ed il flop del match: chi sale e chi scende
Lecce 2-1 Udinese | Le pagelle della redazione: amaro in bocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA