La sfida tra Udinese e Lecce entra nel vivo tanti fischi arbitrali che fanno discutere e di conseguenza noi non possiamo fare altro che passare a tutti i giudizi e i dubbi che sono stati risolti proprio durante la partita dal direttore di gara.
mondoudinese udinese news udinese Lecce 2-1 Udinese | La moviola del match: rigore giusto? Il giudizio
udinese
Lecce 2-1 Udinese | La moviola del match: rigore giusto? Il giudizio
i fischi arbitrali più contesi e confusi della sfida di campionato tra l’Udinese e Lecce. Tutti i giudizi che lasciano discutere
Primo tempo—
6’ - vantaggio per il Lecce tutto regolare, relazione che porta al goal dell’1-0
27’ - pareggio da parte dell’Udinese su calcio di rigore, giusto il fischio dettato dal direttore di gara e corretta la trasformazione di Solet.
Cambiando rapidamente discorso, ecco tutto i dettagli e le ultime che arrivano anche dal mercato. Ecco il nuovo colpo dell’Udinese, battute Inter e Milan <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA