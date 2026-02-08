i fischi arbitrali più contesi e confusi della sfida di campionato tra l’Udinese e Lecce. Tutti i giudizi che lasciano discutere

La sfida tra Udinese e Lecce entra nel vivo tanti fischi arbitrali che fanno discutere e di conseguenza noi non possiamo fare altro che passare a tutti i giudizi e i dubbi che sono stati risolti proprio durante la partita dal direttore di gara.