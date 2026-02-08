La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic ed il Lecce è sempre più alle porte. Una sfida fondamentale per entrambe le società, visto che devono conquistare punti fondamentali per raggiungere i loro obiettivi finali. Ecco tutti i dettagli e le scelte dei tecnici per una sfida che risulterà decisiva e che potrebbe portare i bianconeri a sognare l'Europa.
Lecce-Udinese | Formazioni ufficiali: Di Francesco e Runjaic sorprendono
Il Lecce e i bianconeri di mister Kosta Runjaic si avvicinano a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Ecco tutti i dettagli
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Di Francesco. (da confermare)
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Bayo. Allenatore: Runjaic (da confermare)
