Lecce 2-1 Udinese | Le pagelle della redazione: amaro in bocca

L'Udinese continua a lavorare sul campo da gioco della massima serie. Ecco tutti i dettagli sui voti assegnati e le pagelle di giornata
Lorenzo Focolari Redattore 

L'estremo difensore si è ben comportato e mette a referto una nuova buona prova dopo la prestazione con i giallorossi di Roma.

Passo in avanti deciso che lo sta portando a riprendersi un ruolo da protagonista all'interno del team.

Voto:6

