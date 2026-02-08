L'estremo difensore si è ben comportato e mette a referto una nuova buona prova dopo la prestazione con i giallorossi di Roma.
mondoudinese udinese news udinese Lecce 2-1 Udinese | Le pagelle della redazione: amaro in bocca
udinese
Lecce 2-1 Udinese | Le pagelle della redazione: amaro in bocca
L'Udinese continua a lavorare sul campo da gioco della massima serie. Ecco tutti i dettagli sui voti assegnati e le pagelle di giornata
Passo in avanti deciso che lo sta portando a riprendersi un ruolo da protagonista all'interno del team.
Voto:6
© RIPRODUZIONE RISERVATA