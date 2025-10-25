Udinese 3-2 Lecce | Okoye delude, Davis la certezza: il top e flop

La sfida tra i bianconeri di Mister Kosta Runjaic ed il Lecce è arrivata alla fine. Ecco chi ha sorpreso e chi ha deluso con il top e flop

Lorenzo Focolari Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 16:56)

Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Lecce di Eusebio Di Francesco. Una vittoria che tra le mura amiche mancava da troppo tempo e che i bianconeri sono riusciti a conquistare con grande caparbietà. Ecco chi sorprende e chi delude nel corso di questo incontro.

IL TOP — Il calciatore che più di tutti sorprende nel corso di questa sfida è senza ombra i dubbio Arthur Atta assieme al centravanti Keinan Davis. Il centrocampista francese oramai viaggia su medie e ritmi da grandissima squadra difficile da fermare ed infatti sarà ancora più difficile per la dirigenza tenerlo in bianconero a lungo. Davis (con soli 45 minuti di autonomia) è praticamente perfetto e mette in totale subbuglio la difesa avversaria.

IL FLOP — In ritardo sulla punizione che riapre una sfida chiusa. Uscita killer che rischia seriamente di portare il Lecce al pareggio praticamente senza mai tirare in porta. Okoye ha bisogno di tempo, ma la prestazione di oggi mette qualche dubbio sulla titolarità. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati nel corso di questa partita. Le pagelle di Udinese-Lecce <<<