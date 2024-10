Udinese-Lecce / Parla Zarraga: “Oggi dobbiamo prendere i tre punti”

Oier Zarraga torna ad essere titolare e per la prima volta lo fa per tre sfide consecutive. Proprio lui è il prescelto per le dichiarazioni nel prepartita. Ecco tutte le sue parole che presentano nel migliore dei modi la sfida tra il Lecce e l'Udinese.

"La terza di fila da titolare? Non è cambiato nulla rispetto allo scorso anno, ho continuato a lavorare fortissimo e ora devo dimostrare che posso continuare ad essere titolare". Il punto sulla sfida: "Abbiamo avuto tutta la settimana per lavorare, per studiare come gioca il Lecce. Abbiamo lavorato tanto, sappiamo che giochiamo davanti ai nostri tifosi e dobbiamo portare a casa i tre punti". Cambiando rapidamente discorso, ecco le formazioni ufficiali <<<