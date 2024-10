Udinese-Lecce | Runjaic in conferenza: “Thauvin? Ecco quando deciderò”

Mister Kosta Runjaic ha detto la sua durante la conferenza stampa odierna che anticipa il match contro il Lecce. Ecco tutti i dettagli

Lorenzo Focolari Redattore 4 ottobre - 15:13

Si avvicina la prossima sfida di campionato tra l'Udinese e il Lecce. 24 ore prima del fischio d'inizio ha detto la sua (in conferenza stampa) Kosta Runjaic. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime e di conseguenza le dichiarazioni in preparazione alla sfida.

La presentazione del match — "È una partita importante sia per noi che per i nostri avversari. Abbiamo lavorato in maniera attenta, con grande focus su quello che è il nostro obiettivo. Abbiamo perso le ultime due partite, ora cercheremo con tutte le nostre forze di ritrovare i tre punti. Non vogliamo nasconderci ad alibi, contro l'Inter in alcuni tratti abbiamo giocato bene, ma non è bastato per ottenere dei punti".

Il punto sugli infortunati — "Domani Kristensen non sarà a disposizione. Ci saranno invece Giannetti e Kamara, che si sono allenati in gruppo questa settimana. Thauvin è in forse, deciderò soltanto domani. Ha subito una contusione dolorosa, due giorni dopo la partita non ha potuto allenarsi, vedremo come starà domani, abbiamo una buona rosa e non vediamo l'ora di giocare".

La coppia Lucca-Davis? — "Abbiamo tante soluzioni davanti. Non so se farò giocare insieme Davis e Lucca. Non hanno mai giocato in coppia e devo pensare anche alle sostituzioni. L'inglese non ha ancora 90 minuti nelle gambe, sta crescendo fisicamente e contro l'Inter ha fatto una buona partita".

