Udinese-Lecce / Le scelte di D’Aversa e Sottil: ecco la probabile formazione

La sfida di campionato tra il Lecce e l'Udinese sarà fondamentale per tutte e due i tecnici. Si parla di due squadre che vogliono ottenere una posizione in classifica tranquilla, il Lecce ci è già riuscito. L'Udinese, invece ancora latita. Oggi sarà la sfida della verità per gli uomini di Andrea Sottil e non c'è nessuna possibilità di errore. Ecco le probabili formazioni.