Udinese-Lecce | Scelto il direttore di gara: tutti i dettagli

Il Lecce e l'Udinese hanno scoperto quello che sarà il direttore di gara per la sfida di campionato. Ecco tutti i dettagli sulla sfida

L'Udinese ed il Lecce proprio in questi istanti hanno scoperto quello che sarà il direttore di gara per il prossimo incontro di campionato. La società bianconera e quella salentina saranno guidate nella sfida valida per l'ottava giornata di campionato da Ermanno Feliciani. I suoi assistenti sono già stati scelti e stiamo parlando di Vecchi e Moro. Il quarto uomo sarà Galipò, mentre al VAR spazio per Maggioni.