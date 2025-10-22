mondoudinese udinese news udinese Udinese-Lecce | Scelto il direttore di gara: tutti i dettagli

Il Lecce e l'Udinese hanno scoperto quello che sarà il direttore di gara per la sfida di campionato. Ecco tutti i dettagli sulla sfida
L'Udinese ed il Lecce proprio in questi istanti hanno scoperto quello che sarà il direttore di gara per il prossimo incontro di campionato. La società bianconera e quella salentina saranno guidate nella sfida valida per l'ottava giornata di campionato da Ermanno Feliciani. I suoi assistenti sono già stati scelti e stiamo parlando di Vecchi e Moro. Il quarto uomo sarà Galipò, mentre al VAR spazio per Maggioni.

I precedenti in questo caso parlano chiaro, con Feliciani che ha diretto per l'ultima volta l'Udinese nel match contro il Cagliari vinto per 2-1 sul campo sardo e i precedenti parlano di una vittoria ed una sconfitta. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli sull'affare. Runjaic ha scelto il bomber: ecco il nuovo nove <<<

 

