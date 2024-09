Udinese-Lecce | Sticchi Damiani: “Gotti? Fiducia totale in lui…”

Il patron del Lecce, Sticchi Damiani ha fatto il punto in vista dei prossimi incontri di campionato. Andiamo a vedere tutti i dettagli

Udinese-Lecce è indubbiamente la sfida di Luca Gotti . Il coach italiano non vede l'ora di prendersi una piccola rivincita dopo la sconfitta arrivata nel corso della passata stagione (2-0 con reti di Lorenzo Lucca e Lazar Samardzic). Nel frattempo, ecco le dichiarazioni del presidente Sticchi Damiani sulla permanenza proprio del coach.

"Gotti non si tocca, è il nostro tecnico e lo sarà anche in futuro, abbiamo massima fiducia in lui" ha sentenziato. "Alla fine ci mancano solo i due punti col Parma, avendo perso contro Milan e Inter a Milano e contro l'Atalanta, vincitrice dell'Europa League. Manteniamo i nervi saldi e andiamo avanti così". Parole chiare e forti.