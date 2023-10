Udinese-Lecce / Il top ed il flop dell’incontro di campionato

Il top

Non c'è ombra di dubbio, se oggi l'Udinese pareggia l'incontro di campionato il merito è solo di un calciatore: Festy Ebosele. Il bianconero gioca in maniera perfetta dal primo all'ultimo minuto. Entra solo nella seconda frazione (grave errore di Sottil non farlo partire dal primo minuto) e spazza via ogni brutto ricordo lasciato da Joao Ferreira. Il calciatore irlandese si è davvero caricato tutta la squadra sulla spalle ed è riuscito a vincere la partita. Assieme a lui una nota di merito per Florian Thauvin che calcia il rigore e comunque lo trasforma in maniera perfetta.