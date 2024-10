Udinese-Lecce | Il top ed il flop del match: ecco chi sale e chi scende

IL TOP

In dubbio o meglio in ballottaggio con Hassane Kamara da due stagioni, ma quando tutti danno fiducia alle sue giocate ed alle sue capacità trova una quadra decisamente interessante. Jordan Zemura con un arcobaleno fa volare l'Udinese a tredici punti e si prende la piazza del migliore sul campo da gioco. Nota di merito anche per il difensore centrale Isaak Tourè alla terza in Serie A (la seconda da titolare) già in grandissima forma.