Udinese-Lecce / Il top del match: ecco a chi va lo scettro del migliore

Il team bianconero si deve accontentare di un pareggio contro il Lecce. Ecco chi è stato il migliore in campo nel corso del match di ieri sera

Redazione

Ieri sera è stato archiviato l'incontro tra i bianconeri guidati da Andrea Sottil e i salentini di Marco Baroni. Il pareggio è un risultato che sta molto stretto, vista la mole di occasioni creata ma bisogna accontentarsi soprattutto in un periodo in cui sembra non andarne una per il verso giusto. Da un mese a questa parte i friulani non riescono più ad ottenere i tre punti e se contro Atalanta e biancocelesti di Maurizio Sarri il pareggio era praticamente un lusso, non possiamo dire la stessa cosa per gli incontri con Cremonese e Lecce. Ci si aspettava molto di più da una squadra che vuole ambire e provare a raggiungere l'Europa. Dal match di ieri, però, c'è un giocatore che si è fatto notare più di tutti. Ecco il top di giornata

Il protagonista dell'articolo è Roberto Pereyra. Anche ieri sera si è trovato in una posizione non sua per via dell'infortunio di Destiny Udogie e di conseguenza ha dovuto occupare tutto l'out di sinistra. La sua partita, però, è stata una delle migliori in stagione. Un sacco di kilometri macinati e tantissima voglia di fare bene e sorprendere. Da il via all'azione del gol e soprattutto prova in tutti i modi a vincerla, ma alla fine tra lui e il gol vittoria si oppone un ottimo Falcone. Dal migliore al peggiore, scopriamo il giocatore che ha deluso ieri.

Il flop — Ha deliziato tutti da inizio anno con le sue giocate, ma quella di ieri non era la sua partita. Lazar Samardzic ha deluso le aspettative e sicuramente non si merita la sufficienza per quanto fatto vedere sul campo da gioco. Una partita nervosa e fallosa che non è riuscito a gestire e si è fatto ingabbiare dai centrocampisti del Salento. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti di ieri sera. Le pagelle di Udinese-Lecce <<<