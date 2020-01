Lecce – Udinese: le probabili formazioni. Bianconeri da venerdì in ritiro

L’Udinese sa che la trasferta di Lecce è un crocevia importante per il suo campionato. Vincere in Salento aiuterebbe ad allontanare i fantasmi, perdere farebbe tornare tutto come prima, con la continuità che rimarrebbe una chimera. Per questo mister Gotti ha deciso di portare la squadra in ritiro già da venerdì sera.

La rifinitura sarà effettuata domenica mattina al Bruseschi. Intanto la squadra si prepara guardando filmati sui salentini di Liverani, poi in campo partitelle a tema e prove sulle situazioni di gioco. Sulle formazioni non ci dovrebbero essere novità per i bianconeri rispetto alla gara col Cagliari.