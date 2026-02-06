L'Udinese è a lavoro e vuole aggiungere alla sua rosa un calciatore di primissimo livello. La squadra sa che nelle ultime settimane ha dovuto fare a meno del suo dieci ma è arrivato il momento di inserirlo di nuovo all'interno del team e darli un ruolo da assoluto protagonista.
Lecce-Udinese | Zaniolo torna titolare? Ecco cosa filtra
Il Lecce continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutte le ultime su una squadra che ritrova un super titolare
Nicolò Zaniolo è pronto per tornare ad essere una pedina importante e si vuole prendere una maglia da assoluto titolare. Molto probabile l'impiego dal primo minuto già nel corso del prossimo match con il Lecce. Di più si capirà dalla conferenza stampa di mister Kosta Runjaic in programma domani pomeriggio alle ore 14:30. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Ceduti Atta e Davis? Tutti i dettagli <<<
