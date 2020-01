L’ex Larini: Udinese, attenzione al Parma!

L’ex ds bianconero e del Parma Fabrizio Larini fa le carte alla sfida che attende i bianconeri al Tardini: «Il Parma sta avendo un rendimento che senza dubbio è andato al di là delle aspettative, e un risultato di questo tipo lo si ottiene quando si porta il gruppo a diventare squadra per davvero, ponendosi obiettivi precisi e riuscendo ad andare oltre le proprie potenzialità. È un percorso che conosce bene anche l’Udinese, per averlo fatto tanti anni in passato», le parole dell’ex dirigente al Messaggero Veneto dove parla del tecnico D’Aversa vera scoperta del club emiliano: «È un risultatista che bada al sodo. Ha chiesto e ottenuto determinate garanzie, ha rinforzato la squadra anche con i cambi e adesso il Parma è più robusto, costruito con criterio in base alle sue esigenze. Bisogna dire che sta avendo ragione lui, mentre tanti altri allenatori, cosiddetti giochisti, sono stati esonerati. Per ora il Parma ha ripetuto l’andata dello scorso anno, poi vedremo».

Sui bianconeri prosegue dicendo che «nelle ultime partite ha giocato da squadra autentica, ha trovato una sua fisionomia e ha perso immeritatamente a San Siro, facendo vedere anche i suoi buoni giocatori, come De Paul e Mandragora, che adesso sono più ordinati. La mediana è ben definita, mentre prima c’era un po’ più di confusione. Gotti? Quando ero dirigente all’Ancona giocammo contro il suo Treviso e alcuni dei suoi giocatori di mia conoscenza mi avevano sottolineato la competenza calcistica e in particolare la bravura didattica di Gotti»

Infine sul mercato chiude dicendo che «non è masi stato nella filosofia dell’Udinese cedere i suoi migliori giocatori a gennaio, e poi bisogna sempre stare attenti e ricordarsi del precedente della Sampdoria che girò a 26 punti e retrocesse. L’Udinese per me non corre rischi, può anche sperare in qualcosa di più della salvezza e in questo momento è bene assestata anche in attacco con una punta robusta e una veloce».