L’ex Udinese Kwadwo Asamoah: “Vorrei rimanere in Italia dopo aver smesso”

UDINE – Torna a parlare un ex giocatore dell’Udinese, che attualmente si trova svincolato dopo aver giocato le ultime due stagioni con la maglia dell’Inter. Si tratta dell’esterno ghanese Kwadwo Asamoah, esterno ghanese classe 1988, che fece il suo esordio tra i professionisti proprio con la maglia dei friulani, nel 2008. Da allora, con i bianconeri ha totalizzato ben 134 presenze e 8 reti, conquistando anche due qualificazioni ai play-off di Champions League, nel 2011 e nel 2012. Poi, il passaggio alla Juventus sempre nel 2012 e, in seguito, ai nerazzurri di Milano. Adesso, il calciatore è svincolato e in cerca di una squadra, tanto che si è parlato in questi mesi di un possibile ritorno in Friuli. Comunque, in un’intervista rilasciata a BBC Sport Africa, Asamoah ha espresso il suo amore per l’Italia e la volontà di rimanere nel nostro paese. Ecco le sue parole:

“Per me l’Italia è come se fosse la mia seconda casa e, dopo tanti anni che sono qui, penso che vorrei rimanervi anche dopo aver smesso di giocare“.